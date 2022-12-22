Зеленский прибыл в Конгресс США

"Мы приветствуем смелого, мужественного президента Зеленского, чтобы выразить признательность не только ему, но и мужественному, сплоченному народу Украины за то, что они делают для защиты демократии", – отметила Пелоси.

Спикер добавила, что и демократы, и республиканцы в Палате представителей и Сенате "с нетерпением ждут выступления Зеленского".

Зеленский во время короткого брифинга заявил, что приезжает в Конгресс во второй раз – первый раз он посещал его до российского вторжения.

"Что я могу сказать? Разные, разные чувства, как разные истории, как разные жизни. Но в любом случае в этой жизни очень важен Конгресс США, это большой друг Украины, украинского народа, свободы, свободы украинцев. Большое спасибо", – сказал он.