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Зеленский: Мы не просим, чтобы американские солдаты участвовали в войне, – ВСУ прекрасно с этим справятся. С американскими танками и самолетами

Зеленский заявил в Конгрессе, что Украина нуждается в американских танках и самолетах
Зеленский заявил в Конгрессе, что Украина нуждается в американских танках и самолетах
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и ее Вооруженным силам для противостояния российскому вторжению. Трансляцию выступления вел украинский телеканал Freeдом.

"Я считаю, что не должно быть никаких табу между союзниками. Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. С этим прекрасно справятся украинские военнослужащие. При помощи американских танков и самолетов", – сказал Зеленский.

Он призвал продолжать и наращивать помощь Украине, чтобы украинские Вооруженные силы могли не только сдерживать оккупационные войска под Бахмутом, как делают это с мая, но и отбросить их. Зеленский также сравнил сражение за Бахмут с битвой за Саратогу времен Войны за независимость США (разгром британских войск под Саратогой в октябре 1777 года стал первой крупной победой американцев и переломил ход войны).

"Недостаток бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины. Поэтому ваша поддержка критически важна. Только Росия может остановить агрессию, но вы можете ускорить нашу победу, которая докажет любому потенциальному агрессору, что уже никогда не получится сломать границы другого государства и остаться править людьми против их воли", – заявил президент Украины.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Конгресс США, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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