Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
Новости

"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский на встречу с Байденом надел милитари-брюки и свитер с трезубцем
Зеленский на встречу с Байденом надел милитари-брюки и свитер с трезубцем
Фото: president.gov.ua

Украинский эксперт по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина прокомментировала милитари-стиль украинского президента Владимира Зеленского, которому он отдал предпочтение в одежде во время своего первого зарубежного визита в Белый дом (Вашингтон) с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Свое мнение она опубликовала 23 декабря в Facebook.

Зеленский для официального визита выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца. Американский президент Джо Байден во время встречи с Зеленским был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком.

На то, что украинский президент, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов в пользу милитари-одежды, не стал надевать костюм и во время официальной встречи с Байденом, обратил внимание телеканал CNN.

По словам эксперта по стилю, стиль Зеленского является смелым и правильным решением в условиях войны против российских оккупантов.

"Что не так с одеждой Зеленского? Ответ – ничего. Это смелое и идеально точное решение при уникальных условиях уникальной задачи. То есть слепому копированию не подлежит," – заявила она.

Чаплыгина подчеркнула, что правила уместны в стандартных ситуациях.

"Если хотя бы один параметр задачи изменился, готовые решения не работают. Нужно найти новое решение, понимая принципы его поиска. Встреча Зеленского и Байдена – это самая важная встреча, самого высокого уровня на всей планете, – написала эксперт. – Минимальный принцип делового характера одежды выполнен – локти, колени, стопы, грудь – все тело Зеленского закрыто. Он не футболке и шортах поехал. И не в сандалиях. Фактура и цвет говорят о задачах и их характере – военные. Крой, детали брюк, обувь – военные. И одна деталь, очень важная – герб на груди. Все. Ничего лишнего или случайного".

Чаплыгина отметила, что деловой костюм был бы неуместным в той ситуации.

"Если бы Зеленский надел костюм, то на невербальном уровне шел бы сигнал – "все в порядке, играем по правилам, у нас тоже все по правилам – в мире все цивилизованно". Смелость решения в том, чтобы заявить правду на территории, где тепло и мирно, нарушив привычный покой", – заявила эксперт.

Она отметила, что "слепо копировать этот образ нельзя".

"Он продуман под ситуацию, под телосложение, является органичным продолжением образа, который использовался с 24 февраля. Наденьте на мужчину другой комплекции – и эффекта не будет", – резюмировала она.

https://www.facebook.com/ann.goshko.3/posts/pfbid0r4sKU7SazPwbCAAFpLUebrrJtjBa5wPJY3f52zVMcDCaFw8ast9vkpzSGq4bhcmCl

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, мода и красота, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
49-летняя Клум "упаковала" себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа. Видео
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 