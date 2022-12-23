"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом

Зеленский на встречу с Байденом надел милитари-брюки и свитер с трезубцем Фото: president.gov.ua

Зеленский для официального визита выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца. Американский президент Джо Байден во время встречи с Зеленским был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком.

На то, что украинский президент, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов в пользу милитари-одежды, не стал надевать костюм и во время официальной встречи с Байденом, обратил внимание телеканал CNN.

По словам эксперта по стилю, стиль Зеленского является смелым и правильным решением в условиях войны против российских оккупантов.

"Что не так с одеждой Зеленского? Ответ – ничего. Это смелое и идеально точное решение при уникальных условиях уникальной задачи. То есть слепому копированию не подлежит," – заявила она.

Чаплыгина подчеркнула, что правила уместны в стандартных ситуациях.

"Если хотя бы один параметр задачи изменился, готовые решения не работают. Нужно найти новое решение, понимая принципы его поиска. Встреча Зеленского и Байдена – это самая важная встреча, самого высокого уровня на всей планете, – написала эксперт. – Минимальный принцип делового характера одежды выполнен – локти, колени, стопы, грудь – все тело Зеленского закрыто. Он не футболке и шортах поехал. И не в сандалиях. Фактура и цвет говорят о задачах и их характере – военные. Крой, детали брюк, обувь – военные. И одна деталь, очень важная – герб на груди. Все. Ничего лишнего или случайного".

Чаплыгина отметила, что деловой костюм был бы неуместным в той ситуации.

"Если бы Зеленский надел костюм, то на невербальном уровне шел бы сигнал – "все в порядке, играем по правилам, у нас тоже все по правилам – в мире все цивилизованно". Смелость решения в том, чтобы заявить правду на территории, где тепло и мирно, нарушив привычный покой", – заявила эксперт.

Она отметила, что "слепо копировать этот образ нельзя".

"Он продуман под ситуацию, под телосложение, является органичным продолжением образа, который использовался с 24 февраля. Наденьте на мужчину другой комплекции – и эффекта не будет", – резюмировала она.