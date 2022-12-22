"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото

Пользователи сети обратили внимание на одежду и обувь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который выбрал для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки New Balance.

"Хочу знать, кто стилист Кулебы", – отреагировали в Twitter.

хочу знати, хто стиліст кулеби!!! — mariia (@mariaorestivna) December 21, 2022

"Кроссовки Кулебы New Balance послужат рекламой на долгое время. Интересно, кто-то туда заходил в кроссовках до этого?" – поинтересовалась пользователь Facebook Юлия Ракша.

"Мне нравится ваша обувь и ваш стиль", – прокомментировали подписчики Кулебы его фото, которое он разместил на своей странице в Instagram.

"Дмитрий, где взять такой джемпер?" – спросили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)