"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото

Пользователи сети обратили внимание на одежду и обувь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который выбрал для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки New Balance.
"Хочу знать, кто стилист Кулебы", – отреагировали в Twitter.
хочу знати, хто стиліст кулеби!!!— mariia (@mariaorestivna) December 21, 2022
"Кроссовки Кулебы New Balance послужат рекламой на долгое время. Интересно, кто-то туда заходил в кроссовках до этого?" – поинтересовалась пользователь Facebook Юлия Ракша.
"Мне нравится ваша обувь и ваш стиль", – прокомментировали подписчики Кулебы его фото, которое он разместил на своей странице в Instagram.
"Дмитрий, где взять такой джемпер?" – спросили фолловеры.
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Визит Зеленского в США стал его первой зарубежной поездкой после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком. Зеленский для официального визита в Белый дом выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.