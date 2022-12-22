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22 декабря, 2022
 
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"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото

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Кулеба (внизу слева) выбрал для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки
Кулеба (внизу слева) выбрал для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки
Фото: president.gov.ua

21 декабря украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетила резиденцию американского президента Джо Байдена. Снимки, сделанные во время встречи, опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Пользователи сети обратили внимание на одежду и обувь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который выбрал для официального визита темные брюки, светлую рубашку, кардиган и кроссовки New Balance. 

"Хочу знать, кто стилист Кулебы", – отреагировали в Twitter.

"Кроссовки Кулебы New Balance послужат рекламой на долгое время. Интересно, кто-то туда заходил в кроссовках до этого?" – поинтересовалась пользователь Facebook Юлия Ракша.

https://www.facebook.com/yuliya.raksha.ua/posts/pfbid02wukByJCtcN5ysgwpdmr1izrRekidHEghrjHNwqRCtbzJnrYQ3z2ACnSNX7pUscFil

"Мне нравится ваша обувь и ваш стиль", – прокомментировали подписчики Кулебы его фото, которое он разместил на своей странице в Instagram.

"Дмитрий, где взять такой джемпер?" – спросили фолловеры.

Контекст:

Визит Зеленского в США стал его первой зарубежной поездкой после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком. Зеленский для официального визита в Белый дом выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

Теги: Джо Байден, Вашингтон, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, резиденции, президент, мода и красота, кроссовки, мужчины, одежда
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