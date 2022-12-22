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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение президента Байдена открывает двери для других Patriot – Кулеба

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Кулеба прокомментировал передачу ЗРК Patriot Украине
Кулеба прокомментировал передачу ЗРК Patriot Украине
Фото: EPA

Передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot означает новый уровень защиты от российских атак. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 декабря в Telegram.

"В центре внимания – Patriot. Это был долгий путь, и именно президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих современных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других Patriot", – написал Кулеба.

Он напомнил, что разговоры о предоставлении систем Patriot были начаты еще до полномасштабной войны – в апреле 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак публично призвал США предоставить этот комплекс.

В первые же дни войны Зеленский, Ермак, Кулеба и Резников снова убеждали американских партнеров, что Украине нужны комплексы Patriot. В конце ноября украинская сторона опять  активизировала эту тему, рассказал Кулеба. В декабре Байден и Зеленский еще раз говорили об этом по телефону.

"Patriot в Украине — это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей победы. Тем более, что кроме Patriot на переговорах было еще много важных тем. И самое главное: история Patriot – это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина", – написал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/827389041884806/

Контекст:

Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но движется".

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещал президент Украины Владимир Зеленский.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: США, МИД, военная помощь, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, Patriot
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