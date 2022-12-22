Решение президента Байдена открывает двери для других Patriot – Кулеба

"В центре внимания – Patriot. Это был долгий путь, и именно президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих современных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других Patriot", – написал Кулеба.

Он напомнил, что разговоры о предоставлении систем Patriot были начаты еще до полномасштабной войны – в апреле 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак публично призвал США предоставить этот комплекс.

В первые же дни войны Зеленский, Ермак, Кулеба и Резников снова убеждали американских партнеров, что Украине нужны комплексы Patriot. В конце ноября украинская сторона опять активизировала эту тему, рассказал Кулеба. В декабре Байден и Зеленский еще раз говорили об этом по телефону.

"Patriot в Украине — это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей победы. Тем более, что кроме Patriot на переговорах было еще много важных тем. И самое главное: история Patriot – это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина", – написал Кулеба.