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Передача Украине систем Patriot укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков – министр обороны Польши

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Блащак: Оппозиция, которая заявляла о "невозможности" передачи ЗРК Украине, в очередной раз себя дискредитировала
Блащак: Оппозиция, которая заявляла о "невозможности" передачи ЗРК Украине, в очередной раз себя дискредитировала
Фото: ЕРА

Передача Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot усилит безопасность не только самой Украины, но и Польши. Об этом 22 декабря в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это отличное решение администрации США. Оппозиция, которая заявляла о "невозможности" передачи ЗРК Украине, в очередной раз себя дискредитировала", – подчеркнул Блащак.

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.

В итоге немецкая сторона ответила отказом на предложение министра обороны Польши. Он в свою очередь заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Германия, Украина, Польша, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Patriot, Мариуш Блащак
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