Передача Украине систем Patriot укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков – министр обороны Польши

Блащак: Оппозиция, которая заявляла о "невозможности" передачи ЗРК Украине, в очередной раз себя дискредитировала Фото: ЕРА

"Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это отличное решение администрации США. Оппозиция, которая заявляла о "невозможности" передачи ЗРК Украине, в очередной раз себя дискредитировала", – подчеркнул Блащак.

Rozmieszczenie ameryka * skiego systemu Patriot na Ukrainie wzmocni bezpiecze * stwo nie tylko Ukrai * ców, ale tak * e Polaków. To * wietna decyzja administracji USA. Opozycja, która mówi * a, * e „nie da si * ” przekaza * wyrzutni na * po raz kolejny si * skompromitowa * a. pic.twitter.com/Teh96nyfTQ — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 22, 2022

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. По его словам, это обезопасило бы в том числе и восточную границу Польши.

В итоге немецкая сторона ответила отказом на предложение министра обороны Польши. Он в свою очередь заявлял, что разочарован позицией Берлина по этому поводу.