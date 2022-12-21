Эксперт: Системы ПВО Patriot помогут Украине защититься от российских атак, но “не изменят правила игры”

Patriot – оружие для обороны, с его помощью войны не выигрываются, убеждены эксперты Фото: EPA

Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе, сказал CNN, что, вероятно, существуют некоторые "нереалистичные" ожидания относительно того, что батарея Patriot сможет сделать для Украины.

Хертлинг, в частности, предупредил, что американская система не встанет на боевое дежурство сразу после того, как США передадут ее ВСУ, потому что для обучения военнослужащих требуются "месяцы".

По словам экс-командующего, обучение американских военнослужащих для обслуживания и ремонта Patriot требует около года.

Patriot помогут Украине защититься от российских атак, однако закрыть небо над всей Украиной одна батарея также не сможет, сказал Хертлинг. Он добавил, что это стационарная система, которая может прикрыть стратегические цели, например, в Киеве.

По его словам, одна батарея управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в CSIS, подтвердил CNN, что Patriot "по-прежнему способен защищать только относительно небольшой кусок территории", в связи с чем "не изменит правила игры" в войне в целом.

Учитывая, что одна ракета для Patriot стоит около $4 млн, Хертлинг видит нерациональным сбивать ими любые ракеты, которые РФ запускает по Украине. Скорее, отмечает он, новая система позволит освободить для борьбы с дронами-камикадзе и крылатыми ракетами другие системы ПВО, которые есть у Украины.

По мнению экс-командующего, в случае с Украиной наступательные операции ВСУ гораздо важнее, чем Patriot, поскольку войны выигрываются с использованием наступательных возможностей, а система ПВО – оборонительное оружие.