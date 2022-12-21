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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эксперт: Системы ПВО Patriot помогут Украине защититься от российских атак, но “не изменят правила игры”

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Patriot оружие для обороны, с его помощью войны не выигрываются, убеждены эксперты
Patriot – оружие для обороны, с его помощью войны не выигрываются, убеждены эксперты
Фото: EPA

Предоставленная Соединенными Штатами Америки батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot сможет "закрыть" лишь часть украинской территории, пишет 21 декабря CNN со ссылкой на мнение экспертов, которые считают, что Patriot станет ценным дополнением к ПВО Украины, но не панацеей.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе, сказал CNN, что, вероятно, существуют некоторые "нереалистичные" ожидания относительно того, что батарея Patriot сможет сделать для Украины. 

Хертлинг, в частности, предупредил, что американская система не встанет на боевое дежурство сразу после того, как США передадут ее ВСУ, потому что для обучения военнослужащих требуются "месяцы".

По словам экс-командующего, обучение американских военнослужащих для обслуживания и ремонта Patriot требует около года.

Patriot помогут Украине защититься от российских атак, однако закрыть небо над всей Украиной одна батарея также не сможет, сказал Хертлинг. Он добавил, что это стационарная система, которая может прикрыть стратегические цели, например, в Киеве. 

По его словам, одна батарея управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в CSIS, подтвердил CNN, что Patriot "по-прежнему способен защищать только относительно небольшой кусок территории", в связи с чем "не изменит правила игры" в войне в целом.

Учитывая, что одна ракета для Patriot стоит около $4 млн, Хертлинг видит нерациональным сбивать ими любые ракеты, которые РФ запускает по Украине. Скорее, отмечает он, новая система позволит освободить для борьбы с дронами-камикадзе и крылатыми ракетами другие системы ПВО, которые есть у Украины.

По мнению экс-командующего, в случае с Украиной наступательные операции ВСУ гораздо важнее, чем Patriot, поскольку войны выигрываются с использованием наступательных возможностей, а система ПВО – оборонительное оружие.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещает президент Украины Владимир Зеленский.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, США, Украина, военная техника, ПВО, военная помощь, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, украинец, ракета, ПРО Patriot, российские оккупанты
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