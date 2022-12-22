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22 декабря, 2022
 
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"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео

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Пелоси, в свою очередь, вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь его визита в Вашингтон
Пелоси, в свою очередь, вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь его визита в Вашингтон
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в конце выступления в Конгрессе США в ночь на 22 декабря по Киеву вручил боевой флаг Украины спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Во время вручения флага они поцеловали друг друга в щеки.

Этот момент опубликовал в своем TikTok-блоге украинский пользователь, добавив вероятную реакцию на это его супруги Елены Зеленской.

Для этого автор использовал знаменитое фото пятого украинского президента Петра Порошенка, на котором он позировал во время сбора грибов с ножом, заменив его лицо на лицо Зеленской.

"На самом деле такие поцелуи дорогого стоят. Это поцелуй двух мощных государств", – отреагировали в сети.

"Наша леди – очень мудрая женщина и это фото не про нее", – высказались подписчики блогера.

"Отпусти на пару дней", – оценили шутку фолловеры.

Скриншот: yourboychik / TikTok
Скриншот: yourboychik / TikTok

Получив украинский флаг, Пелоси, в свою очередь, вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь его визита в Вашингтон.  

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: Конгресс США, флаг, Владимир Зеленский, война России против Украины, Нэнси Пелоси
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