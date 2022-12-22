"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео

Пелоси, в свою очередь, вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь его визита в Вашингтон Фото: president.gov.ua

Этот момент опубликовал в своем TikTok-блоге украинский пользователь, добавив вероятную реакцию на это его супруги Елены Зеленской.

Для этого автор использовал знаменитое фото пятого украинского президента Петра Порошенка, на котором он позировал во время сбора грибов с ножом, заменив его лицо на лицо Зеленской.

"На самом деле такие поцелуи дорогого стоят. Это поцелуй двух мощных государств", – отреагировали в сети.

"Наша леди – очень мудрая женщина и это фото не про нее", – высказались подписчики блогера.

"Отпусти на пару дней", – оценили шутку фолловеры.

Скриншот: yourboychik / TikTok

Получив украинский флаг, Пелоси, в свою очередь, вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь его визита в Вашингтон.