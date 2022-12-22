"Один террорист нашел другого". Зеленский призвал остановить Россию и Иран на украинской территории

"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Но ей и ракет мало – Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике. Это Иран. Иранские дроны, которые Россия получает сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист нашел другого, чтобы воевать против свободного мира", – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, "вопрос времени, когда они ударят по другим союзникам". Поэтому, сказал Зеленский, необходимо остановить Россию и Иран сейчас, на украинской территории.