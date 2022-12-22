"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе

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Cаме ми повинні перемогти Кремль на полі битви

Дорогі американці! В усіх штатах, містах і громадах. Усі, хто цінує свободу і справедливість. Цінують так само, як українці в усіх наших містах, в кожній родині. Хай сьогодні мої слова поваги, волелюбства і вдячності будуть почуті кожним американським серцем.

Для мене честь бути в Конгресі Сполучених Штатів Америки і звертатись до вас і до усіх американців.

Я вітаю усіх нас з першою перемогою – ми перемогли Росію in our minds! Українці перемогли – і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли – і тому вам вдалося обʼєднати глобальне співтовариство заради захисту свободи і міжнародних правил. Європейці перемогли – ось чому Європа зараз найбільш сильна і незалежна, ніж будь-коли в своїй історії... У російської тиранії більше немає і ніколи не буде жодної влади у наших з вами minds. Маємо зробити все, щоб країни Глобального Півдня здобули таку перемогу.

Я знаю, у росіян теж може бути шанс на свободу, коли вони переможуть Кремль in their minds. Але битва досі триває. І саме ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не тільки за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти і онуки. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу. Це битва за те, чи буде світ взагалі – вільним і демократичним, відкритим для щастя.

Це битва, від якої залежить майбутнє вашого народу так само, як і майбутнє українців. Цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан або щось інше захистять самі по собі. Від Сполучених Штатів і до Європи, від Латинської Америки і до Африки, від Китаю і до Австралії – світ надто взаємоповʼязаний, надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитись десь осторонь і одночасно у безпеці, коли триває така битва. Саме у цій битві ми з вами – союзники.

Фото: EPA

І наступного року – вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності.

Вчора – перед поїздкою сюди, у Вашингтон, я був на передовій, у нашому Бахмуті. У нашій фортеці на сході України, яку російські військові та найманці штурмують безперервно з травня. Атаки щодня і щоночі. Але Бахмут стоїть. Ще минулого року там жили більше 70 тисяч людей – зараз там лишились одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було би полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Там один окоп може по кілька разів на день переходити з рук в руки після кривавих боїв, іноді рукопашних. Але український Донбас стоїть.

Російська армія використовує проти Бахмуту та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії дуже відчутна. У них в рази більше снарядів, ніж у нас. Вони використовують в рази більше ракет і авіації, ніж ми будь-коли мали. Але наші Сили оборони стоять.

Російська тактика примітивна. Вони випалюють все перед собою – будь-які будівлі і стіни. Просто щоб не було за чим оборонятись. Вони нагнали на фронт головорізів – таких, як терористи з нібито приватних військових компаній, на кшталт "Вагнер". Вони відправляють зеків на війну... Вони кинули все проти нас так само, як свого часу інша тиранія кинула все проти вільного світу у Битві за Виступ. Подібно до того, як відважні американські солдати чинили опір гітлерівським військам під час Різдва 1944 року, цього Різдва відважні українські солдати роблять те саме з військами Путіна. Україна стоїть і ніколи не здасться! І це справжній героїзм – оборонятись проти такого ворога місяць за місяцем. Ще більший героїзм – йти в контратаки і метр за метром повертати українську землю і здобувати перевагу над Росією. І я пишаюсь нашими людьми, я пишаюсь українськими Силами оборони... І я вірю, що так само світ стоятиме, і ніколи не здасться, не поступиться цінностями, на яких побудоване наше з вами життя. Ось це лінія фронту – тиранія, яка не знає дефіциту жорстокості, проти життя вільних людей.

Нестача у нас бронетехніки і авіації затягує цю війну і дозволяє Росії убивати наших людей, тримати в тоталітаних умовах окуповані міста і села України

Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти у таких боях, а щоб переломити це. Щоб перемогти на полі битви. Ми потребуємо більше артилерії в наступному році, гармат і снарядів, щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб, як битва під Саратогою, боротьба за Бахмут змінила хід і нашої війни за незалежність. Ми потребуємо більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги.

Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет – Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу... І це питання часу – коли вони ударять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз.

Я вважаю, що не має бути якихось табу між нами у союзництві. Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але керувати сучасними американськими танками і літаками – можуть українські солдати. Нестача у нас бронетехніки і авіації затягує цю війну і дозволяє Росії убивати наших людей, тримати в тоталітаних умовах окуповані міста і села України. Така ваша підтримка – критично важлива. Як і фінансова допомога. Буде правильним і своєчасним надати потрібний фінансовий пакет на 2023 рік. Тільки Росія може зупинити цю агресію, але ви можете прискорити нашу перемогу, яка доведе будь-якому потенційному агресору, що вже ніколи не вдаться зламати кордони іншого народу і залишитись царювати над людьми проти їхньої волі.

Наївно чекати кроків до миру від держави, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем. Але відновлення міжнародного правопорядку потрібне. Мир потрібен. Україна дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх з президентом Байденом. Нашу формулу миру. 10 пунктів, які можна і треба реалізувати заради нашої спільної безпеки – гарантованої на десятиліття вперед. Саміт, який можна провести вже цієї зими – і я радий відзначити сьогодні, що президент Байден підтримав цю нашу ініціативу. Кожен з вас, шановні члени Конгресу, може сприяти в її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалось беззаперечним.

Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівна її агресія. У ваших же силах допомогти нам притягти до відповідальності усіх, хто розвʼязав цю неспровоковану і незаконну війну. Зробіть це! Хай держава-терорист відповідає за терор і відшкодує усі завдані війною збитки.

Фото: EPA

За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічах. Не тому, що так більш романтично, а тому, що не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів більше 10 млн людей в Україні без електрики. Мільйони без тепла і води. І ми не жаліємось. Ми не дивимось, кому легше, та чи легше вам. Це ваша національна безпека. Це результат вашої боротьби за незалежність і перемоги у цій боротьбі. Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво – і якщо не буде електрики, світло нашої віри у себе все одно не згасне. Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного. І ми почуємо мільйони голосів українців, які усі бажатимуть одного – перемоги! Бо сильну Україну ми вже будуємо – сильну армією, сильну людьми, сильну інституціями. Разом з вами! Міцні гарантії безпеки для нашої держави, для усієї Європи і світу – розробляємо. Разом з вами! І так само разом з вами поставимо на місце кожного з тих, хто кинув виклик свободі. Це буде фундаментом захисту демократії у наш час – в Європі і світі.

Зараз, перед Різдвом, у ці особливі дні, я хочу подякувати вам. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому і бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую президенту Байдену і обом партіям Конгресу за неоціненну допомогу. Дякую усім вашим політикам і громадським лідерам, які захищають свободу і людяність. Дякую вашим містам і громадам, які цьогоріч підтримали Україну, які приймали наших людей, які вивішували наші прапори. Дякую! Від кожного, хто зараз в бою. Від кожного, хто чекає перемоги.

Я знаю, що все залежить від нас, від українських Сил оборони. Але як багато залежить від світу! Як багато у світі залежить від вас! Коли я був вчора в Бахмуті, наші герої передали мені цей прапор. Це бойовий прапор. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу і світ ціною своїх життів. Вони попросили мене передати цей прапор Конгресу США, членам Палати представників і сенаторам, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Хай же ці рішення будуть ухвалені! Хай цей прапор буде у вас, пані та панове! Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось і ми виграємо. Бо ми –разом. Україна, Америка і увесь вільний світ.