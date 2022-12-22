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"Символ победы". Зеленский передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, ему подарили флаг США

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Пелоси вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия
Пелоси вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в конце выступления в Конгрессе США в ночь на 22 декабря по Киеву передал американским законодателям боевой флаг Украины от военных из Бахмута Донецкой области.

Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

Президент во время выступления рассказал, что 20 декабря посетил фронтовой Бахмут, а украинские герои передали ему флаг.

"Боевой флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они просили передать этот флаг вам, Конгрессу США – членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты, пусть этот флаг будет у вас", – отметил Зеленский.

По словам президента, этот флаг является "символом нашей победы в этой войне".

"Мы стоим, мы боремся и победим. Потому что мы вместе. Украина, Америка и весь свободный мир", – подчеркнул Зеленский.

После этих слов глава государства вручил боевой флаг Украины спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пелоси в свою очередь вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь визита Зеленского в Вашингтон.  

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.

Ранее Зеленский передал награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута президенту США Джо Байдену.

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить. В Белом доме Зеленского встречал Байден с первой леди Джилл Байден.

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Зеленский отметил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о том, что украинская армия контролирует ситуацию на поле боя.

После переговоров началась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. 

Зеленский заявил, что Украина и США "вышли на уровень реального союзничества". Он отметил, что своей поездкой в Вашингтон не намерен отправлять никаких сигналов президенту РФ Владимиру Путину – "человеку с больным, абсолютно неадекватным отношением к миру".

Байден заявил, что США поддерживают Украину и украинский народ с первых дней российского вторжения и продолжат это делать столько, сколько потребуется. По его мнению, условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.

Сегодняшняя поездка в США – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: Россия, США, Украина, Конгресс США, флаг, Вашингтон, агрессия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, визит, Нэнси Пелоси, спикер, капитолий
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