"Символ победы". Зеленский передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, ему подарили флаг США  

Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".
Президент во время выступления рассказал, что 20 декабря посетил фронтовой Бахмут, а украинские герои передали ему флаг.
"Боевой флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они просили передать этот флаг вам, Конгрессу США – членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты, пусть этот флаг будет у вас", – отметил Зеленский.
По словам президента, этот флаг является "символом нашей победы в этой войне".
"Мы стоим, мы боремся и победим. Потому что мы вместе. Украина, Америка и весь свободный мир", – подчеркнул Зеленский.
После этих слов глава государства вручил боевой флаг Украины спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Пелоси в свою очередь вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь визита Зеленского в Вашингтон.
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.
Ранее Зеленский передал награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута президенту США Джо Байдену.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить. В Белом доме Зеленского встречал Байден с первой леди Джилл Байден.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Зеленский отметил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о том, что украинская армия контролирует ситуацию на поле боя.
После переговоров началась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.
Зеленский заявил, что Украина и США "вышли на уровень реального союзничества". Он отметил, что своей поездкой в Вашингтон не намерен отправлять никаких сигналов президенту РФ Владимиру Путину – "человеку с больным, абсолютно неадекватным отношением к миру".
Байден заявил, что США поддерживают Украину и украинский народ с первых дней российского вторжения и продолжат это делать столько, сколько потребуется. По его мнению, условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.
Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.
Сегодняшняя поездка в США – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".