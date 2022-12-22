"Символ победы". Зеленский передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, ему подарили флаг США  

Пелоси вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия Фото: EPA

Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

Президент во время выступления рассказал, что 20 декабря посетил фронтовой Бахмут, а украинские герои передали ему флаг.

"Боевой флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они просили передать этот флаг вам, Конгрессу США – членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты, пусть этот флаг будет у вас", – отметил Зеленский.

По словам президента, этот флаг является "символом нашей победы в этой войне".

"Мы стоим, мы боремся и победим. Потому что мы вместе. Украина, Америка и весь свободный мир", – подчеркнул Зеленский.

После этих слов глава государства вручил боевой флаг Украины спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пелоси в свою очередь вручила Зеленскому флаг США, который был над зданием Капитолия в честь визита Зеленского в Вашингтон.

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.

Ранее Зеленский передал награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута президенту США Джо Байдену.