Зеленский – Конгрессу США: Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию  

Об этом в ходе выступления в Конгрессе США в ночь на 22 декабря по Киеву заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

"Здесь линия фронта – тирания, у которой нет предела жестокости по отношению к жизням свободных людей, и ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в этой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя, – сказал президент. – У нас есть артиллерия, да, спасибо. Этого достаточно? Честно говоря, не совсем".

По словам Зеленского, Украина борется за свою "независимость и свободу". Он призвал США к постоянной поддержке Украины для достижения этих целей.

"Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом", – подчеркнул президент Украины.

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.

В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.