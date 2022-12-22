Зеленский – Конгрессу США: Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию  

Об этом в ходе выступления в Конгрессе США в ночь на 22 декабря по Киеву заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".
"Здесь линия фронта – тирания, у которой нет предела жестокости по отношению к жизням свободных людей, и ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в этой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя, – сказал президент. – У нас есть артиллерия, да, спасибо. Этого достаточно? Честно говоря, не совсем".
По словам Зеленского, Украина борется за свою "независимость и свободу". Он призвал США к постоянной поддержке Украины для достижения этих целей.
"Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом", – подчеркнул президент Украины.
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине.
В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".