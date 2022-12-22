Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира

"Я смотрел ночью выступление президента Зеленского в Конгрессе США и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила популярнейшего украинского актера, сценариста и продюсера в признанного лидера свободного мира. Человека, чье поведение во время жестокой войны стало символом личного мужества, – написал продюсер. – Еще молодой человек, который выглядел смертельно усталым, но был наполнен какой-то необъяснимой энергией и подлинной страстью, обращался к самым могущественным людям на Земле со словами благодарности за поддержку, с просьбой о дальнейшей военной и финансовой помощи, с уверенностью в победе своей страны над агрессором".
Роднянский подчеркнул, что английское произношение Зеленского, имеющее огрехи, "лишь усиливало эмоциональный эффект его речи".
По словам продюсера, президенту РФ Владимиру Путину после визита Зеленского в США теперь нечем противостоять.
"Что может противопоставить Путин? Встречу с [самопровозглашенным президентом Беларуси Александром] Лукашенко? Еще одну поездку в Иран с просьбой продать дроны и баллистические ракеты? Что он скажет россиянам? Ведь неслучайно отменены все традиционные события – пресс-конференция и обращение к Федеральному собранию. Многолетний лидер огромной страны довел ее до катастрофы. Остается лишь ждать ее последствий", – подытожил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".