Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира

Выступая в Конгрессе США, Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами Фото: ЕРА

"Я смотрел ночью выступление президента Зеленского в Конгрессе США и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила популярнейшего украинского актера, сценариста и продюсера в признанного лидера свободного мира. Человека, чье поведение во время жестокой войны стало символом личного мужества, – написал продюсер. – Еще молодой человек, который выглядел смертельно усталым, но был наполнен какой-то необъяснимой энергией и подлинной страстью, обращался к самым могущественным людям на Земле со словами благодарности за поддержку, с просьбой о дальнейшей военной и финансовой помощи, с уверенностью в победе своей страны над агрессором".

Роднянский подчеркнул, что английское произношение Зеленского, имеющее огрехи, "лишь усиливало эмоциональный эффект его речи".

По словам продюсера, президенту РФ Владимиру Путину после визита Зеленского в США теперь нечем противостоять.

"Что может противопоставить Путин? Встречу с [самопровозглашенным президентом Беларуси Александром] Лукашенко? Еще одну поездку в Иран с просьбой продать дроны и баллистические ракеты? Что он скажет россиянам? Ведь неслучайно отменены все традиционные события – пресс-конференция и обращение к Федеральному собранию. Многолетний лидер огромной страны довел ее до катастрофы. Остается лишь ждать ее последствий", – подытожил он.