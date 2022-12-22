Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2022
 
Новости

Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выступая в Конгрессе США, Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами
Выступая в Конгрессе США, Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами
Фото: ЕРА

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский назвал выступление президента Владимира Зеленского в Конгрессе США огромной победой Украины в борьбе за внимание мировой общественности и ее поддержку. Об этом он написал 22 декабря в Instagram.

"Я смотрел ночью выступление президента Зеленского в Конгрессе США и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила популярнейшего украинского актера, сценариста и продюсера в признанного лидера свободного мира. Человека, чье поведение во время жестокой войны стало символом личного мужества, – написал продюсер. – Еще молодой человек, который выглядел смертельно усталым, но был наполнен какой-то необъяснимой энергией и подлинной страстью, обращался к самым могущественным людям на Земле со словами благодарности за поддержку, с просьбой о дальнейшей военной и финансовой помощи, с уверенностью в победе своей страны над агрессором". 

Роднянский подчеркнул, что английское произношение Зеленского, имеющее огрехи, "лишь усиливало эмоциональный эффект его речи".

По словам продюсера, президенту РФ Владимиру Путину после визита Зеленского в США теперь нечем противостоять.

"Что может противопоставить Путин? Встречу с [самопровозглашенным президентом Беларуси Александром] Лукашенко? Еще одну поездку в Иран с просьбой продать дроны и баллистические ракеты? Что он скажет россиянам? Ведь неслучайно отменены все традиционные события  пресс-конференция и обращение к Федеральному собранию. Многолетний лидер огромной страны довел ее до катастрофы. Остается лишь ждать ее последствий", – подытожил он.

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: США, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перелом ребра и состясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и состясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 