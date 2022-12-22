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22 декабря, 2022
 
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"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине

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Стиллер летом приезжал в Украину и встретился с Зеленским
Стиллер летом приезжал в Украину и встретился с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Американский актер Бен Стиллер считает, что если бы все американцы своими глазами увидели те разрушения, которые нанесли российские оккупанты по мирным украинским городам, то вопрос о помощи украинскому народу не возник бы. Таким образом актер прокомментировал выступление перед членами Конгресса США президента Украины Владимира Зеленского, с которым познакомился во время своего визита в Киев. Об этом он написал 21 декабря в своем Twitter.

"Я видел разрушения и общался с мирными жителями, которые непосредственно пострадали от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли своими глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы вопросов", – написал Стиллер. 

"У нас много проблем здесь, дома, но это экзистенциальный и гуманитарный кризис, который имеет последствия за пределами Украины. Я надеюсь, что все мы сможем выстоять вместе с теми, кто сейчас борется за свою жизнь и свободу", – написал он.

"Это такие же люди, как и мы с вами, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за то, чтобы выжить, потому что их инфраструктурные объекты являются целями исключительно для того, чтобы заставить страдать. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им", – резюмировал актер. 

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Стиллер посещал Украину в июле 2022 года – актера сперва увидели на улицах Львова, а после он посетил Ирпень и Макаров Киевской области, записав обращение на фоне разрушенного здания. Актер также встретился с Зеленским

Теги: Конгресс США, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бен Стиллер
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