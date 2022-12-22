"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине

"Я видел разрушения и общался с мирными жителями, которые непосредственно пострадали от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли своими глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы вопросов", – написал Стиллер.
Watching Ukrainian President @ZelenskyyUa make a plea for help here in the US with @POTUS and speaking to congress, I’m struck by a lot of feelings. So a couple of posts here that might sound serious and without humor but this situation is…— Ben Stiller (@BenStiller) December 21, 2022
"У нас много проблем здесь, дома, но это экзистенциальный и гуманитарный кризис, который имеет последствия за пределами Украины. Я надеюсь, что все мы сможем выстоять вместе с теми, кто сейчас борется за свою жизнь и свободу", – написал он.
We have so much to deal with at home, but this is an existential and humanitarian crisis that has implications beyond Ukraine. I hope we can all stand together with those struggling for their lives and freedom right now.— Ben Stiller (@BenStiller) December 21, 2022
"Это такие же люди, как и мы с вами, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за то, чтобы выжить, потому что их инфраструктурные объекты являются целями исключительно для того, чтобы заставить страдать. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им", – резюмировал актер.
These are people like you and I, familles with kids, who will be struggling all winter to stay alive because their power and fuel will be be targeted purely to make them suffer. I think the US should do all we can to help them. Okay, that’s it. Happy Holidays x— Ben Stiller (@BenStiller) December 21, 2022
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.
В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".
Стиллер посещал Украину в июле 2022 года – актера сперва увидели на улицах Львова, а после он посетил Ирпень и Макаров Киевской области, записав обращение на фоне разрушенного здания. Актер также встретился с Зеленским.