"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине

"Я видел разрушения и общался с мирными жителями, которые непосредственно пострадали от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли своими глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы вопросов", – написал Стиллер.

Watching Ukrainian President @ZelenskyyUa make a plea for help here in the US with @POTUS and speaking to congress, I’m struck by a lot of feelings. So a couple of posts here that might sound serious and without humor but this situation is… — Ben Stiller (@BenStiller) December 21, 2022

"У нас много проблем здесь, дома, но это экзистенциальный и гуманитарный кризис, который имеет последствия за пределами Украины. Я надеюсь, что все мы сможем выстоять вместе с теми, кто сейчас борется за свою жизнь и свободу", – написал он.

We have so much to deal with at home, but this is an existential and humanitarian crisis that has implications beyond Ukraine. I hope we can all stand together with those struggling for their lives and freedom right now. — Ben Stiller (@BenStiller) December 21, 2022

"Это такие же люди, как и мы с вами, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за то, чтобы выжить, потому что их инфраструктурные объекты являются целями исключительно для того, чтобы заставить страдать. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им", – резюмировал актер.