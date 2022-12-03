"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских

После возвращения в Украину Потап и Каменских не появлялись вместе на публичных мероприятиях и не постили совместные фото Фото: potupinastyaf / Instagram

"Зима прощания", – подписал ролик артист, поставив активную ссылку на страницу жены.

После премьеры этой песни и на фоне того, что в последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментируют свои отношения.

"Так вы вместе или разошлись?" – уточнили фолловеры.

"Кто же вам скажет? А как же хайп?" – написали пользователи сети.

"Вас скоро станет трое. Мы очень рады за вас", – предположили поклонники.

"Прощания – потому что многие мужчины ушли на фронт, так что успокойтесь – такая пара, как они, уже не распадется никогда", – прокомментировали подписчики.