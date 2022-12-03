Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2022
 
Новости

"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских

После возвращения в Украину Потап и Каменских не появлялись вместе на публичных мероприятиях и не постили совместные фото
После возвращения в Украину Потап и Каменских не появлялись вместе на публичных мероприятиях и не постили совместные фото
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 2 декабря опубликовал в Instagram фрагмент новой песни своей супруги, украинской певицы Насти Каменских под названием "Мама зима", в которой она поет о расставании с любимым.

"Зима прощания", – подписал ролик артист, поставив активную ссылку на страницу жены.

После премьеры этой песни и на фоне того, что в последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментируют свои отношения.

"Так вы вместе или разошлись?" – уточнили фолловеры.

"Кто же вам скажет? А как же хайп?" – написали пользователи сети.

"Вас скоро станет трое. Мы очень рады за вас", – предположили поклонники.

"Прощания – потому что многие мужчины ушли на фронт, так что успокойтесь – такая пара, как они, уже не распадется никогда", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, Алексей Потапенко, расставание
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