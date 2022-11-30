Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал

Каменских: Рада, что украинцы стали больше ценить то, что создано с украинской душой, и теперь мы чаще слышим родной язык Фото: kamenskux / Instagram

Артистка позирует в кадре в белом декольтированном платье.

"Музыка во время войны обрела новый смысл и стала островом, чтобы спрятаться от внешнего мира. Рада, что украинцы стали больше ценить то, что создано с украинской душой, и теперь мы чаще слышим родной язык. Потому что для меня всегда было особенным удовольствием петь на украинском языке и писать украинские песни. И сегодня чувствую, что слушатели разделяют эти чувства", – подписала фото певица.

Муж Каменских, украинский артист Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на публикацию, поставив в комментариях изображение двух сердец.

Ранее поклонники пары обсуждали их расставание, так как супруги после возвращения в Украину не публикуют совместные фото и не появляются вместе на публике. Кроме того, в конце ноября Каменских презентовала песню, в которой спела о расставании с любимым.