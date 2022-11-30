Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал

Артистка позирует в кадре в белом декольтированном платье.
"Музыка во время войны обрела новый смысл и стала островом, чтобы спрятаться от внешнего мира. Рада, что украинцы стали больше ценить то, что создано с украинской душой, и теперь мы чаще слышим родной язык. Потому что для меня всегда было особенным удовольствием петь на украинском языке и писать украинские песни. И сегодня чувствую, что слушатели разделяют эти чувства", – подписала фото певица.
Муж Каменских, украинский артист Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на публикацию, поставив в комментариях изображение двух сердец.
Ранее поклонники пары обсуждали их расставание, так как супруги после возвращения в Украину не публикуют совместные фото и не появляются вместе на публике. Кроме того, в конце ноября Каменских презентовала песню, в которой спела о расставании с любимым.
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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.