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02 декабря, 2022
 
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"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском

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Пташка о Зеленском: Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности
Пташка о Зеленском: Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности
Фото: Каткрина Полищук / Facebook

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) получила орден "За мужество" III степени. Об этом она сообщила 2 декабря в Facebook, разместив фото соответствующего документа, подписанного украинским президентом Владимиром Зеленским.

Она сказала, что посвящает награду своим побратимам, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов.

Пташка также высказалась о Зеленском, заявив, что всем сердцем его поддерживает.

"Пересмотрела о нем мнение после начала полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широким массам, однако путь к победе стремителен и настойчив. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд. Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности и не способные ответить даже за себя и свои действия. Это лидер, а не "лидер", – написала она. – В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним. Кто бы что ни говорил".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021tc6p5d6dGwHf18hWWjK4VTF6x7yMBkDNR4AwpY4m7wwXaaWr9fSKui5LPRpjnqvl&id=100086278774417

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

Теги: Владимир Зеленский, награда, орден, Катерина Полищук
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