"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском

Пташка о Зеленском: Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности Фото: Каткрина Полищук / Facebook

Она сказала, что посвящает награду своим побратимам, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов.

Пташка также высказалась о Зеленском, заявив, что всем сердцем его поддерживает.

"Пересмотрела о нем мнение после начала полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широким массам, однако путь к победе стремителен и настойчив. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд. Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности и не способные ответить даже за себя и свои действия. Это лидер, а не "лидер", – написала она. – В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним. Кто бы что ни говорил".