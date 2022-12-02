"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском

Она сказала, что посвящает награду своим побратимам, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов.
Пташка также высказалась о Зеленском, заявив, что всем сердцем его поддерживает.
"Пересмотрела о нем мнение после начала полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широким массам, однако путь к победе стремителен и настойчив. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд. Критиковать и поливать грязью могут только люди, близко не представляющие масштабы его ответственности и не способные ответить даже за себя и свои действия. Это лидер, а не "лидер", – написала она. – В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним. Кто бы что ни говорил".
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.