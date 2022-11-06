Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима

"Самый лучший и самый мужественный воин из всех, кого я встречала. Мой побратим, напарник и любимый мужчина. Пример мужественности, храбрости и самоотдачи. Погиб, спасая жизнь побратима. Герой и пример, которому я следовала всю войну и плен", – написала Пташка.
Ранее она посвятила возлюбленному видео и написала, что отомстит российским оккупантам за его смерть.
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.