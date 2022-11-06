Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима

Пташка называет своего возлюбленного Ярослава самым лучшим и самый мужественным воином из всех Фото: Катерина Поліщук / Facebook

"Самый лучший и самый мужественный воин из всех, кого я встречала. Мой побратим, напарник и любимый мужчина. Пример мужественности, храбрости и самоотдачи. Погиб, спасая жизнь побратима. Герой и пример, которому я следовала всю войну и плен", – написала Пташка.

Ранее она посвятила возлюбленному видео и написала, что отомстит российским оккупантам за его смерть.

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram