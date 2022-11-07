"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников

Пташка: У меня нет денежного обеспечения Фото: mad_birdie31 / Instagram

Один из таких вопросов она вынесла на публику и прокомментировала, отметив, что является добровольцем.

"У меня нет денежного обеспечения", – подчеркнула Полищук.

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram

Она отметила, что те, кто защищает Украину от российских оккупантов, делают это не из-за денег.

"Приглашаю в ВСУ или НГУ попытаться "подзаработать" в адском огне войны. Терять побратимов, конечности, здоровье и жизнь – это не цена денег. Это цена достоинства и чести. Туда не идут за деньгами", – заявила Пташка.

Она призналась, что если бы могла, отдавала бы украинским защитникам все, что может и что у нее есть.

"Потому что они берегут наш сон", – подчеркнула Пташка.

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram