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08 ноября, 2022
 
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"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников

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Пташка: У меня нет денежного обеспечения
Пташка: У меня нет денежного обеспечения
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) 6 ноября в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что ей стыдно за тех украинцев, которые интересуются размером зарплат украинских защитников и защитниц.

Один из таких вопросов она вынесла на публику и прокомментировала, отметив, что является добровольцем.

"У меня нет денежного обеспечения", – подчеркнула Полищук.

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram
Скриншот: mad_birdie31 / Instagram

Она отметила, что те, кто защищает Украину от российских оккупантов, делают это не из-за денег.

"Приглашаю в ВСУ или НГУ попытаться "подзаработать" в адском огне войны. Терять побратимов, конечности, здоровье и жизнь – это не цена денег. Это цена достоинства и чести. Туда не идут за деньгами", – заявила Пташка.

Она призналась, что если бы могла, отдавала бы украинским защитникам все, что может и что у нее есть.

"Потому что они берегут наш сон",  подчеркнула Пташка.

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram
Скриншот: mad_birdie31 / Instagram

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

Теги: зарплата, добровольцы, деньги, война России против Украины, Катерина Полищук
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