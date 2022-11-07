"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников

Один из таких вопросов она вынесла на публику и прокомментировала, отметив, что является добровольцем.
"У меня нет денежного обеспечения", – подчеркнула Полищук.
Она отметила, что те, кто защищает Украину от российских оккупантов, делают это не из-за денег.
"Приглашаю в ВСУ или НГУ попытаться "подзаработать" в адском огне войны. Терять побратимов, конечности, здоровье и жизнь – это не цена денег. Это цена достоинства и чести. Туда не идут за деньгами", – заявила Пташка.
Она призналась, что если бы могла, отдавала бы украинским защитникам все, что может и что у нее есть.
"Потому что они берегут наш сон", – подчеркнула Пташка.
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.