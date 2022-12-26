"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео

Артистка позирует в кадре с миниатюрным букетом, напоминающим свадебный, а в конце ролика поднимает правую руку, демонстрируя на безымянном пальце обручальное кольцо.
"А говорят, дважды в одну реку не войдешь", – прокомментировали видео подписчики.
"Поженились все же? Неудивительно", – написали фолловеры.
"Единственный мужчина, который любил Иру за то, какая она есть", – высказались пользователи сети.
Ни Билык, ни Коляденко не отреагировали на комментарии фолловеров. Ранее певица не носила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
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Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.
В декабре Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу.