"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год Фото: Ірина Білик / Facabook

Артистка позирует в кадре с миниатюрным букетом, напоминающим свадебный, а в конце ролика поднимает правую руку, демонстрируя на безымянном пальце обручальное кольцо.

"А говорят, дважды в одну реку не войдешь", – прокомментировали видео подписчики.

"Поженились все же? Неудивительно", – написали фолловеры.

"Единственный мужчина, который любил Иру за то, какая она есть", – высказались пользователи сети.

Ни Билык, ни Коляденко не отреагировали на комментарии фолловеров. Ранее певица не носила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.