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22 декабря, 2022
 
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"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида

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Билык сейчас находится в Испании
Билык сейчас находится в Испании
Фото: Ірина Білик / Facabook

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин 22 декабря опубликовал фото в Instagram, на котором запечатлен вместе с украинской певицей Ириной Билык.

На снимке 45-летний Панин и 52-летняя Билык позируют в обнимку на фоне фотозоны из роз.

"Мы не виделись 10 лет. Целую вечность. Всех свела Испания", – написал актер.

Контекст:

В марте 2020 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону Панин назвал Билык своей подругой и расплакался, говоря о ней.

Спустя месяц Билык призналась в интервью главному редактору сайта Алесе Бацман, что когда Панин был на грани суицида, она его спасала.

Билык в настоящее время гастролирует за границей. Панин в последние годы живет и работает в Испании.

Теги: Испания, Алексей Панин, Ирина Билык
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