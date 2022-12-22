"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида

На снимке 45-летний Панин и 52-летняя Билык позируют в обнимку на фоне фотозоны из роз.

"Мы не виделись 10 лет. Целую вечность. Всех свела Испания", – написал актер.

Контекст:

В марте 2020 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону Панин назвал Билык своей подругой и расплакался, говоря о ней.

Спустя месяц Билык призналась в интервью главному редактору сайта Алесе Бацман, что когда Панин был на грани суицида, она его спасала.

Билык в настоящее время гастролирует за границей. Панин в последние годы живет и работает в Испании.