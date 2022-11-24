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24 ноября, 2022
 
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Билык и Коляденко воссоединились

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Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Фото: Ірина Білик / Facebook

Украинская певица Ирина Билык воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем, украинским шоуменом Дмитрием Коляденко – экс-возлюбленные вместе выступят на благотворительных концертах в Праге (Чехия). Об этом артистка сообщила 24 ноября в Instagram.

Вырученные от проведенных концертов деньги певица передаст в поддержку ВСУ, говорится в публикации. 

На опубликованной афише заявлено, что Билык исполнит старые и новые песни из своего репертуара, а Коляденко будет ведущим на ее концерте.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

Теги: Чехия, Прага, концерт, Ирина Билык, Дима Коляденко
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Билык и Коляденко воссоединились
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