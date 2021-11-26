"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом

По словам артиста, билеты обошлись им в €100 на двоих.

"Открывается занавес. Выходят мужчина и женщина. Мужчина раздевает женщину догола, она раздевает его, и они начинают при всех заниматься сексом. Как Катя Кухар говорит (моя любимая балерина), это было очень фривольно. Короче, мы с Билычкой еле до отеля добежали", – рассказал Коляденко.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

После развода Билык прокомментировала возможное возобновление отношений с Коляденко.