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22 ноября, 2021
 
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"У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве

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У Дмитрия Коляденко есть взрослый сын
У Дмитрия Коляденко есть взрослый сын
Фото: kolyadenkodima_official / Instagram

Украинский ведущий, актер и хореограф Дмитрий Коляденко нагадал себе на картах, что в будущем у него родится дочь. Об этом он сообщил 22 ноября в эфире передачи ЖВЛ, которая 22 ноября вышла на канале "1+1".

"Я посмотрел на картах Таро, что у меня будет девочка. Будет ребенок", – заявил Коляденко.

В настоящее время 50-летний шоумен не состоит в отношениях.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на телеканале "Интер", а после – на "1+1".

В настоящее время он задействован в спектаклях балета Freedom, руководителям которого является его экс-супруга Елена Коляденко.

У пары есть сын Филипп (1993). Супруги расстались в 2002 году.

С 2003-го по 2006 год Дмитрий Коляденко состоял в отношениях с украинской певицей Ириной Билык. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

Теги: дети, Ирина Билык, семья, Дима Коляденко
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