  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве

"Я посмотрел на картах Таро, что у меня будет девочка. Будет ребенок", – заявил Коляденко.
В настоящее время 50-летний шоумен не состоит в отношениях.
Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на телеканале "Интер", а после – на "1+1".
В настоящее время он задействован в спектаклях балета Freedom, руководителям которого является его экс-супруга Елена Коляденко.
У пары есть сын Филипп (1993). Супруги расстались в 2002 году.
С 2003-го по 2006 год Дмитрий Коляденко состоял в отношениях с украинской певицей Ириной Билык. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.