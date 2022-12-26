"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель

Издание Daily Mail пишет, что возлюбленная Родригеса – американская фитнес-модель Жак Кордейро. Отмечается, что она руководит собственным фитнес-бизнесом.

"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", – прокомментировали фото подписчики Родригеса.

"Еще одна неудача", – написали фолловеры.

"Такая красивая пара", – поддержали спортсмена поклонники.

Контекст:

Лопес и Родригес официально объявили о расставании весной 2021 года после четырех лет отношений. До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родились две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Они были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.