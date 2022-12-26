Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
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"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель

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Лопес рассталась с Родригесом весной 2021 года
Лопес рассталась с Родригесом весной 2021 года
Фото: jlo / Instagram

Бывший жених американской певицы Дженнифер Лопес, американский бейсболист Алекс Родригес 25 декабря разместил в Instagram фото, на котором запечатлен со своей новой избранницей.

Издание Daily Mail пишет, что возлюбленная Родригеса – американская фитнес-модель Жак Кордейро. Отмечается, что она руководит собственным фитнес-бизнесом.

"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", – прокомментировали фото подписчики Родригеса.

"Еще одна неудача", – написали фолловеры.

"Такая красивая пара", – поддержали спортсмена поклонники.

Контекст:

Лопес и Родригес официально объявили о расставании весной 2021 года после четырех лет отношений. До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родились две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена АффлекаДля каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Они были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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