"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть

Полякова и Ясинский сотрудничают с 2007 года Фото: Оля Полякова / Facebook

Полякова запечатлена в тот момент, когда высказывала Ясинскому свои претензии.

"Я когда пою, от меня требуют, чтобы я пела ровным вокалом. Я только прошу: "Можно я здесь спою вот руладку?" – Зачем? Чтобы что? – Да чтобы петь, понимаешь? Я певица! Я хочу: "Ааааа!" – эмоционально заявила Полякова.

"Ты и так это делаешь", – возразил Ясинский.

"Нет! Ты все вырезаешь", – не согласилась Полякова.

"Ты просто убиваешь талант, зачем? Не надо", – прокомментировал их диалог Лисица.