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26 декабря, 2022
 
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"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть

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Полякова и Ясинский сотрудничают с 2007 года
Полякова и Ясинский сотрудничают с 2007 года
Фото: Оля Полякова / Facebook

Продюсер украинской певицы Оля Поляковой Михаил Ясинский 26 декабря разместил ролик, который записал в студии звукозаписи Вадима Лисицы с участием самой артистки.

Полякова запечатлена в тот момент, когда высказывала Ясинскому свои претензии.

"Я когда пою, от меня требуют, чтобы я пела ровным вокалом. Я только прошу: "Можно я здесь спою вот руладку?" – Зачем? Чтобы что? – Да чтобы петь, понимаешь? Я певица! Я хочу: "Ааааа!"  эмоционально заявила Полякова.

"Ты и так это делаешь", – возразил Ясинский.

"Нет! Ты все вырезаешь", – не согласилась Полякова.

"Ты просто убиваешь талант, зачем? Не надо", – прокомментировал их диалог Лисица.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/videos/660127682514917/

Контекст:

Полякова и Ясинский сотрудничают с 2007 года.

Теги: скандал, Оля Полякова, Михаил Ясинский
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