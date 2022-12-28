"Антидепрессанты уже не радуют". Каминская рассказала о поездке в Германию

"Когда-то у меня была мечта жить в Европе и ничего не делать. Но не так, конечно, это представляла. Сегодня с сестрой и детьми приехали в Германию за новогодним настроением. Антидепрессанты уже не радуют, решила периодически менять картинку, вдруг поможет", – написала она.

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Контекст:

Каминская с весны 2021 года строит сольную карьеру. Ранее она была участницей украинской группы "НеАнгелы".

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.