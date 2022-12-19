"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото

Остапчук пока что не афишировал свои новые отношения Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

В ролике, в частности, показаны фото одинаково сервированного стола, которыми поделились Остапчук и Полтавская, а также одного и того же коридора, который они убирают после того, как каждый из них сообщил, что в его доме появилась одна и та же елка.

Кроме того, Полтавская призналась, что у нее появился возлюбленный.

Ни Остапчук, ни его новая избранница официально пока что не комментировали свои отношения. Бывшая жена ведущего, украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук также не комментирует роман своего экс-супруга.

"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал. Так было смешно", – отреагировали в сети.

Скриншот: y_tymoshenko / TikTok

О том, что у ведущего появилась новая возлюбленная, 19 декабря сообщила украинская травести-дива Монро.

Катерина Полтавская в настоящее время закрыла доступ к своей странице в Instagram. На ее странице в Facebook свое последнее фото журналистка разместила в сентябре.