"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото

В ролике, в частности, показаны фото одинаково сервированного стола, которыми поделились Остапчук и Полтавская, а также одного и того же коридора, который они убирают после того, как каждый из них сообщил, что в его доме появилась одна и та же елка.
Кроме того, Полтавская призналась, что у нее появился возлюбленный.
@y_tymoshenko В етері випадкова рубрика «Світське життя з Юлією Тимошенко» * #остапчук #воваостапчук #горняк #розлучення #розслідування #тікток #україна * Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr - Tsezy
Ни Остапчук, ни его новая избранница официально пока что не комментировали свои отношения. Бывшая жена ведущего, украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук также не комментирует роман своего экс-супруга.
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал. Так было смешно", – отреагировали в сети.
О том, что у ведущего появилась новая возлюбленная, 19 декабря сообщила украинская травести-дива Монро.
Катерина Полтавская в настоящее время закрыла доступ к своей странице в Instagram. На ее странице в Facebook свое последнее фото журналистка разместила в сентябре.
Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери.
В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.