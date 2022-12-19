Бульвар Шоубиз
 
19 декабря, 2022
 
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"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото

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Остапчук пока что не афишировал свои новые отношения
Остапчук пока что не афишировал свои новые отношения
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Новой избранницей украинского шоумена Владимира Остапчука является украинская журналистка Катерина Полтавская. На то, что пара в последнее время публикует одинаковые фото, сделанные в одном помещении, обратила внимание TikTik-блогер Юлия Тимошенко, собрав эти снимки в одном ролике.

В ролике, в частности, показаны фото одинаково сервированного стола, которыми поделились Остапчук и Полтавская, а также одного и того же коридора, который они убирают после того, как каждый из них сообщил, что в его доме появилась одна и та же елка.

Кроме того, Полтавская призналась, что у нее появился возлюбленный.

Ни Остапчук, ни его новая избранница официально пока что не комментировали свои отношения. Бывшая жена ведущего, украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук также не комментирует роман своего экс-супруга.

"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал. Так было смешно", – отреагировали в сети.

Скриншот: y_tymoshenko / TikTok
Скриншот: y_tymoshenko / TikTok

О том, что у ведущего появилась новая возлюбленная, 19 декабря сообщила украинская травести-дива Монро.

Катерина Полтавская в настоящее время закрыла доступ к своей странице в Instagram. На ее странице в Facebook свое последнее фото журналистка разместила в сентябре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MjUMrBzVgvGvyzjTX3GNPek7rjdPsH8eAjRZT9DCtLxiUy78VNf2ANDBEQGscxkrl&id=100051757506058

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 годуПосле свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери.

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: семья, Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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