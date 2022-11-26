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26 ноября, 2022
 
Новости

Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото

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Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября
Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук после сообщений в СМИ о разводе со своей второй женой, украинским блогером Кристиной Остапчук 23 ноября опубликовал серию снимков, на которых запечатлен без обручального кольца на безымянном пальце правой руки.

На видео, которое ведущий публиковал в августе, он позировал еще с обручальным кольцом.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, развод, кольцо, Кристина Остапчук
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