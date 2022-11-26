Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

На видео, которое ведущий публиковал в августе, он позировал еще с обручальным кольцом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.