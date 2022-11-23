Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2022
 
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"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кристина Остапчук была второй женой Владимира Остапчука
Кристина Остапчук была второй женой Владимира Остапчука
Фото: kristygor / Instagram

Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Остапчук, 23 ноября в Instagram Stories заявила, что после долгой паузы возобновляет занятия бальными танцами, и показала своего нового партнера.

"Надеюсь, мое тело что-то помнит, – написала она. – А еще я впервые иду с новым партнером".

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Экс-супруга ведущего отметила, что в танцевальном зале испытывает стеснение, тем более в присутствии нового партнера.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

"Кайфонула от души сегодня", – поделилась она впечатлениями.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: танцы, Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
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