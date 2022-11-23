Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото

Ефросинина не комментирует позицию своей младшей сестры, которая молчит о нападении РФ на Украину Фото: mashaefrosinina / Instagram

На снимке была запечатлена тарелка с дольками колбасы, огурцов и помидоров.

Также сестра Ефросининой положила на тарелку десерт, на упаковке которого на русском языке было написано: "Сырок. Вареная сгущенка".

Также на упаковке на зеленом фоне отмечено название российской компании "Агрокомлекс", которая занимается производством этих десертов.

На сайте компании указано, что такой десерт стоит 29,99 руб. (около 18 грн).

Скриншот: agrokomplexshop.ru / Instagram

"Добрый вечер", – подписала свое фото сестра Ефросининой.

Скриншот: liza_u / Instagram