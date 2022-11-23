Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото

На снимке была запечатлена тарелка с дольками колбасы, огурцов и помидоров.
Также сестра Ефросининой положила на тарелку десерт, на упаковке которого на русском языке было написано: "Сырок. Вареная сгущенка".
Также на упаковке на зеленом фоне отмечено название российской компании "Агрокомлекс", которая занимается производством этих десертов.
На сайте компании указано, что такой десерт стоит 29,99 руб. (около 18 грн).
"Добрый вечер", – подписала свое фото сестра Ефросининой.
В 2009 году Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).
В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.
В день полномасштабного вторжения России Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине.
Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.
Маша Ефросинина не комментирует позицию замалчивающей войну сестры. Ведущая активно занимается волонтерской деятельностью, а также рассказывает в своем микроблоге в Instagram правду о войне. Муж Ефросининой добровольцем отправился на фронт.