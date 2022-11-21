"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ

"Когда мой муж сказал, что он пошел в ВСУ, – я даже сейчас не могу говорить, меня душат слезы. Но параллельно с тем, что я на него обижена и очень боюсь, я испытываю гордость", – заявила Ефросинина.

Она призналась, что не представляет, как может одновременно испытывать эти две эмоции.

В августе в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Ефросинина говорила, что злилась на мужа за то, что он принял такое решение.

"Кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!" Все это было. Я даже не буду скрывать. А потом я посмотрела на него на нашем последнем свидании. И поняла, что горжусь. Мы все должны гордиться нашими мужчинами", – заявила она.