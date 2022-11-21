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21 ноября, 2022
 
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"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ

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Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина обижена на своего мужа, украинского бизнесмена Тимура Хромаева и одновременно с этим гордится им за то, что он добровольцем пошел в ВСУ. Об этом она рассказала во время интервью с психологом. Запись разговора опубликована на YouTube-канале ведущей.

"Когда мой муж сказал, что он пошел в ВСУ, – я даже сейчас не могу говорить, меня душат слезы. Но параллельно с тем, что я на него обижена и очень боюсь, я испытываю гордость", – заявила Ефросинина.

Она призналась, что не представляет, как может одновременно испытывать эти две эмоции.

В августе в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Ефросинина говорила, что злилась на мужа за то, что он принял такое решение

"Кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!" Все это было. Я даже не буду скрывать. А потом я посмотрела на него на нашем последнем свидании. И поняла, что горжусь. Мы все должны гордиться нашими мужчинами", – заявила она.

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Муж Ефросининой служит в ВСУ.

Теги: война, ВСУ, война России против Украины, телеведущая, семья, Маша Ефросинина
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