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31 октября, 2022
 
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Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней

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Ефросинина: Считаю себя абсолютно нормальным человеком
Ефросинина: Считаю себя абсолютно нормальным человеком
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина не считает неправильным радоваться смертям российских оккупантов, которые погибли в Украине. Об этом она заявила на видео, которое записала и разместила в Instagram 30 октября.

"Каждый раз когда читаю, что уничтожено много русских солдат, чувствую волну счастья, радости. Нормально ли это? Адекватный ли я человек? Таких вопросов много. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но считаю себя абсолютно нормальным человеком", – заявила ведущая. 

Она подчеркнула, что по-другому относиться к оккупантам нельзя, и добавила, что их "трудно считать людьми".

"Уничтожение каждого оккупанта – сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с каких пор тех, кто убил более четырех сотен украинских детей, изнасиловал тысячи женщин, ограбил и разрушил наши дома, поубивал мужей, сыновей, побратимов, мы должны считать людьми?" – резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 31 октября общее число потерь России в личном составе за время полномасштабного вторжения достигло 71 820, сообщил Генштаб ВСУ.

Теги: война России против Украины, Маша Ефросинина, потери
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