Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней

"Каждый раз когда читаю, что уничтожено много русских солдат, чувствую волну счастья, радости. Нормально ли это? Адекватный ли я человек? Таких вопросов много. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но считаю себя абсолютно нормальным человеком", – заявила ведущая.

Она подчеркнула, что по-другому относиться к оккупантам нельзя, и добавила, что их "трудно считать людьми".

"Уничтожение каждого оккупанта – сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с каких пор тех, кто убил более четырех сотен украинских детей, изнасиловал тысячи женщин, ограбил и разрушил наши дома, поубивал мужей, сыновей, побратимов, мы должны считать людьми?" – резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)