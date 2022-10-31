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31 октября, 2022
 
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38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео

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Тигипко и Зиневич перестали скрывать свои отношения год назад
Тигипко и Зиневич перестали скрывать свои отношения год назад
Фото: Скриншот: ТСН / YouTube

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен Алла Зиневич 31 октября разместила в Instagram видео, которое сняла во время своей тренировки.

На видео она позирует в шортах и топе, встав на мостик.

"Начинаем день спортивно всем тревогам назло",  подписала она ролик.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Сам он не делал публичных заявлений о российской агрессии.

Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Теги: Сергей Тигипко, семья, фитнес, жена, Алла Зиневич
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