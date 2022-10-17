"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева

Она подписала снимки куплетом из гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". На фото Зиневич позирует на фоне столичных достопримечательностей.

"Прекрасная украиночка", – отреагировали в сети на публикацию.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.