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17 октября, 2022
 
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"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева

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Тигипко и Зиневич воспитывают троих детей
Тигипко и Зиневич воспитывают троих детей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Супруга бывшего вице-премьер-министр Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен Алла Зиневич 16 октября разместила в Instagram серию новых фото, на которых запечатлена с ветками калины.

Она подписала снимки куплетом из гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". На фото Зиневич позирует на фоне столичных достопримечательностей.

"Прекрасная украиночка", – отреагировали в сети на публикацию.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей. 

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году

Теги: Сергей Тигипко, семья, Алла Зиневич
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