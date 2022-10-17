"Такая взрослая". Павлик показал дочь от второго брака и сфотографировался с девятилетним внуком

"Проведал дочь и внука", – подписал публикацию артист.

"Такая взрослая", – отреагировали в сети.

Контекст:

Кристина (1987) – единственная дочь певца. Ее мать – вторая супруга артиста.

В 2013 году дочь Павлика родила сына. В комментарии, который опубликован на сайте издания Vgorode 27 июня 2013 года, Павлик заявил, что фамилия у его внука будет Василец. "Моя дочь Кристина взяла фамилию мужа при вступлении в брак", – объяснил он тогда.

Помимо Кристины, у артиста есть старший сын Александр Павлик. Его мать – первая жена певца.

После развода с матерью Кристины Павлик женился в третий раз на танцовщице Ларисе Созаевой. Их сын Павел Павлик умер в августе 2020 года после борьбы с раком на 22-м году жизни.

Сейчас Павлик женат в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Она младше певца на 29 лет. У пары есть сын Михаил (2021).