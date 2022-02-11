Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2022
 
Новости

"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса

Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в октябре 2021 года
Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в октябре 2021 года
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 61-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич на своей странице в Instagram 10 февраля опубликовала виде из спортзала.

Зиневич показала упражнения стретчинга, которые сделала с помощью специального тренажера. В ролике она продемонстрировала растяжку с нижнего ракурса.

Жена Тигипко снялась в голубых лосинах и бежево-лососевой спортивной кофте свободного кроя.

"Стретчинг – всегда хорошая идея", – написала она.

"Красивый цвет лосин. Люблю голубой цвет", – прокомментировала подписчица __lizaelza__.

"Вау! Тоже хочу попробовать", – призналась iravakhitova.

"Это чистый кайф", – ответила ей Зиневич.

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету.

"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: спорт, Сергей Тигипко, любовь, растяжка, женщины, вице-премьер, шпагат, ресторатор, брак, жена, Алла Зиневич, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами
"Братик или сестра". Дочь 46-летней Навки и 54-летнего Пескова рассказала о грядущем пополнении в семье
"Братик или сестра". Дочь 46-летней Навки и 54-летнего Пескова рассказала о грядущем пополнении в семье
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS