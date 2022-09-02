"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом

"Боже, люди, радость какая! Зашла в комменты под предпоследними видео – и как понеслось в меня довоенным любименьким: "Переделана, вся в филлерах, косметолог – говно, старая, худая анорексичка, – иронично написала она. – Спасибо вам, что стало легче".

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.