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02 сентября, 2022
 
Новости

"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом

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Ефросинина в августе вернулась домой
Ефросинина в августе вернулась домой
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 1 сентября в Instagram разместила черно-белое селфи, на котором крупным планом запечатлела свое лицо. Она посвятила пост хейтерам.

"Боже, люди, радость какая! Зашла в комменты под предпоследними видео – и как понеслось в меня довоенным любименьким: "Переделана, вся в филлерах, косметолог – говно, старая, худая анорексичка, – иронично написала она. – Спасибо вам, что стало легче". 

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Теги: телеведущая, селфи, Маша Ефросинина
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