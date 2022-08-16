"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину

Ефросинина позирует в кадре сперва в белом халате, а затем запечатлена в розовой блузке и мини-шортах.

"Украина действует на меня магически", – подписала видео ведущая.

"Расцвела", – оценили ролик подписчики.

"Прекрасные колени и ножки", – прокомментировала видео украинский фитнес-тренер Анита Луценко.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.