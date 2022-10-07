Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале

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Сестра Ефросининой после развода с сыном Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена
Сестра Ефросининой после развода с сыном Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена
Фото: liza_u / Inatagram

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой, блогер Елизавета Ющенко 7 октября в Instagram Stories разместила архивное фото, на котором запечатлена в тренажерном зале.

Елизавета Ющенко позирует перед зеркалом в белом топе и черных лосинах.

"В любой непонятной ситуации тренируйтесь", – подписала она селфи.

Фото: liza_u / Instagram
Фото: liza_u / Instagram

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Теги: спорт, Маша Ефросинина, Елизавета Ющенко
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