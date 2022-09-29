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29 сентября, 2022
 
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"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади

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Виталина Ющенко старшая дочь Виктора Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко 28 сентября опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена ее младшая дочь верхом на лошади.

"Любовь к лошадям в нашей семье привита с детства. Я сама занималась конкуром, любим и сходим с ума от этих благородных животных. А на выходных младшая дочь Андрианка приняла участие в конных состязаниях", – подписала снимки Виталина Ющенко.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: Виктор Ющенко, дети, семья, лошади, Виталина Ющенко
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