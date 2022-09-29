"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади

"Любовь к лошадям в нашей семье привита с детства. Я сама занималась конкуром, любим и сходим с ума от этих благородных животных. А на выходных младшая дочь Андрианка приняла участие в конных состязаниях", – подписала снимки Виталина Ющенко.

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