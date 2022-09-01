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01 сентября, 2022
 
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"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены

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Ющенко отец пятерых детей
Ющенко – отец пятерых детей
Фото: olena_yushchenko / Instagram

Бывший президент Украины Виктор Ющенко 1 сентября разместил в Facebook семейные фото, на которых запечатлен вместе со своей женой Катериной в разные периоды их жизни. Он посвятил публикацию 61-летию супруги.

"Иногда мне кажется, что у моей жены есть сверхъестественные способности, потому что я просто не представляю, как она все успевает. У нее невероятно сильный характер, свобода, мудрость, терпение и безгранично доброе сердце. Я горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди  мамой наших детей, – написал 68-летний Ющенко. – Счастье – это быть мужчиной красивой женщины. Пусть моя любовь будет для тебя оберегом".

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/pfbid0WxkyhobDf6KEmZhvUHd2pxeq6pZjn4v4nGYPFgSP4TevbDqaeb3V2ejZfaAfdNL3l

Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка в Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Катерина – вторая жена Ющенко. У пары есть трое детей: 17-летний сын Тарас, 20-летняя дочь Христина Катрин и 22-летняя София Виктория. От первого брака у него дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.

Теги: Виктор Ющенко, любовь, семья
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