"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото

"Самая милая, нежная, добрая, красивая и мудрая – это моя жена. Горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди – мамой наших детей. Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни. Искренне обнимаю, милая моя, любимая моя Катя", – написал он.

Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка в Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Катерина – вторая жена Ющенко. У пары есть трое детей: 17-летний сын Тарас, 20-летняя дочь Христина Катрин и 22-летняя София Виктория. От первого брака у него дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также четверо внуков.