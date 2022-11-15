"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой

"Даже когда кажется, что ты не справишься, знай точно, что ты сможешь. Переступив первый барьер, начинается самое интересное", – написала она.
"Это про Вову?" – поинтересовались подписчики.
"Есть такое. Но она не дает себе упасть. Не бегает за ним, не разводит интриги, не поливает грязью. Просто ушла с гордо поднятой головой", – написали фолловеры.
"Уверена, что именно она решила идти дальше. Возможно, он ее обидел или предал. Она сильная, мудрая женщина. Еще с начала их романа я думала, почему она выбрала его", – отреагировали в сети.
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Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.
Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это опровергать.
На прямой вопрос о разводе ведущий заявил, что "у него все хорошо", а его вторая жена сообщила, что "жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными".
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.