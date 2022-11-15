"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году, а спустя два года СМИ сообщили о разводе пары Фото: Володимир Остапчук / Facebook

"Даже когда кажется, что ты не справишься, знай точно, что ты сможешь. Переступив первый барьер, начинается самое интересное", – написала она.

"Это про Вову?" – поинтересовались подписчики.

"Есть такое. Но она не дает себе упасть. Не бегает за ним, не разводит интриги, не поливает грязью. Просто ушла с гордо поднятой головой", – написали фолловеры.

"Уверена, что именно она решила идти дальше. Возможно, он ее обидел или предал. Она сильная, мудрая женщина. Еще с начала их романа я думала, почему она выбрала его", – отреагировали в сети.