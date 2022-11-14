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14 ноября, 2022
 
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"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото

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Наталья Егорова после развода с мужем отказалась от его фамилии
Наталья Егорова после развода с мужем отказалась от его фамилии
Скриншот: tysa1tv / YouTube

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 14 ноября в Instagram опубликовала свои новые фото, на которых запечатлена на фоне картин художников-импрессионистов в Амстердаме (Нидерланды).

"Ты можешь меня найти?" – подписала она фото.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Нидерланды, художник, Наталья Кличко, Наталья Егорова
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