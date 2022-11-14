"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после

"Я сперва даже не поняла, что это вы", – отреагировали в сети.
"Какие у вас уже длинные волосы", – написали поклонники.
"Красотка. А помолодела как", – восхитились фолловеры.
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Раньше Луценко выглядела вот так.
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Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.