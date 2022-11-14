"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после

Луценко вместе с дочерью после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в Великобританию Фото: anitasporty / Instagram

"Я сперва даже не поняла, что это вы", – отреагировали в сети.

"Какие у вас уже длинные волосы", – написали поклонники.

"Красотка. А помолодела как", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНІТА ЛУЦЕНКО | London * (@anitasporty)

Раньше Луценко выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНІТА ЛУЦЕНКО | London * (@anitasporty)