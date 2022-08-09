"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу

"Для меня всегда было очень важно начать и закончить в одной школе с теми же друзьями, это мой удачный опыт, и я всегда к этому стремилась для Мии. Это было самое главное в последние годы приготовления к школе. Но все – в урну. Сказать, что я зла, – это ничего не сказать. Но мы все с вами много мата найдем каждый день на эту парашу, – написала она. – Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне 2021 года Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром, а в июле поделилась совместным фото, на котором видны только руки.