"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу

"Для меня всегда было очень важно начать и закончить в одной школе с теми же друзьями, это мой удачный опыт, и я всегда к этому стремилась для Мии. Это было самое главное в последние годы приготовления к школе. Но все – в урну. Сказать, что я зла, – это ничего не сказать. Но мы все с вами много мата найдем каждый день на эту парашу, – написала она. – Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)