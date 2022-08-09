Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2022
 
Новости

"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко: Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу
Луценко: Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу
Фото: anitasporty / Instagram

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко 9 августа на своей странице в Instagram сообщила, что ее дочь пойдет в школу в Великобритании.

"Для меня всегда было очень важно начать и закончить в одной школе с теми же друзьями, это мой удачный опыт, и я всегда к этому стремилась для Мии. Это было самое главное в последние годы приготовления к школе. Но все – в урну. Сказать, что я зла, – это ничего не сказать. Но мы все с вами много мата найдем каждый день на эту парашу, – написала она. – Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу". 

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне 2021 года Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром, а в июле поделилась совместным фото, на котором видны только руки.

Теги: Великобритания, война России против Украины, украинец, Анита Луценко, Британия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 