"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа

Луценко признавалась, что ее гражданский муж избегает публичности Фото: anitasporty / Instagram

Для снимков пара позировала, сидя на камнях. На некоторых фото они обнимали друг друга со спины.

В подписи к публикации 37-летняя Луценко отметила страничку гражданского мужа Александра Лозовцова в Instagram и оставила смайл в виде красного сердца.

"Классные, теперь понятно, на кого дочь похожа", – написала oleinichukanetka.

"Ну, наконец-то, а то скрывали, скрывали. Если счастливы, чего скрывать?" – прокомментировала agniageisse.