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22 января, 2022
 
Новости

"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа

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Луценко признавалась, что ее гражданский муж избегает публичности
Луценко признавалась, что ее гражданский муж избегает публичности
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 22 января разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена вместе со своим гражданским мужем Александром. В кадре впервые видно его лицо.

Для снимков пара позировала, сидя на камнях. На некоторых фото они обнимали друг друга со спины.

В подписи к публикации 37-летняя Луценко отметила страничку гражданского мужа Александра Лозовцова в Instagram и оставила смайл в виде красного сердца.

"Классные, теперь понятно, на кого дочь похожа", – написала oleinichukanetka.

"Ну, наконец-то, а то скрывали, скрывали. Если счастливы, чего скрывать?" – прокомментировала agniageisse.

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне 2021 года Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром, а в июле поделилась совместным фото, на котором видно только руки.

Теги: Зважені та щасливі, Анита Луценко, тренер, муж, гражданский брак, фитнес
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