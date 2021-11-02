  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал

"Я абсолютно была уверена, что именно это путешествие будет для него идеальным шансом, чтобы не придумывать что-то, – рассказала Луценко. – Есть фотограф, видеограф, наши лучшие друзья вместе, никого лишнего. И каждый вечер я думала: "Так, что-то он не сильно парится, в какой ресторан мы пойдем". Если бы я была мужчиной, я бы воспользовалась этой возможностью. Но нет. Уже прозевал".
"Вы семь лет вместе, вашему ребенку шесть лет. Несмотря на это, ты все еще ждешь, что муж встанет на колено и протянет тебе коробочку с кольцом?" – уточнила ведущая проекта Катя Осадчая.
"У нас эта тема больше с юмором, мы стебемся над этим", – ответила Луценко.
Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
В 2016 году Луценко сообщила, что родила дочь Мию. Отец ребенка – гражданский супруг спортсменки, мастер цигун Александр Лозовцов. По словам Луценко, он избегает публичности.