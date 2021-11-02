  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал

Анита Луценко о браке с Лозовцовым: У нас эта тема больше с юмором, мы стебемся над этим Фото: anitasporty / Instagram

"Я абсолютно была уверена, что именно это путешествие будет для него идеальным шансом, чтобы не придумывать что-то, – рассказала Луценко. – Есть фотограф, видеограф, наши лучшие друзья вместе, никого лишнего. И каждый вечер я думала: "Так, что-то он не сильно парится, в какой ресторан мы пойдем". Если бы я была мужчиной, я бы воспользовалась этой возможностью. Но нет. Уже прозевал".

"Вы семь лет вместе, вашему ребенку шесть лет. Несмотря на это, ты все еще ждешь, что муж встанет на колено и протянет тебе коробочку с кольцом?" – уточнила ведущая проекта Катя Осадчая.

"У нас эта тема больше с юмором, мы стебемся над этим", – ответила Луценко.

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Видео: Світське життя / YouTube