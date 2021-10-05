"О боги", "Какие ягодицы". Анита Луценко похвасталась пятой точкой на отдыхе в бассейне

Спортсменка позирует в кадре возле бортика бассейна, потягивая напиток из бокала, а затем разворачивается и ныряет по воду. В это время камера крупным планом снимает ее ягодицы.

"Бульк", – подписала ролик Луценко.

"М-м-м, какие ягодицы", – отреагировали фолловеры.

"О боги", – написали подписчики.

"Прям вот так и нужно своей красивой попой нам по мотивации надавать", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году Луценко сообщила, что родила дочь Мию. Отец ребенка – гражданский супруг спортсменки, мастер цигун Александр Лозовцов. По словам Луценко, он избегает публичности.